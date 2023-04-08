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WATCH: Interviews with Bo Nix, Taki Taimani and Evan Williams

Bo Nix.
Bo Nix. (Ben Lonergan/USA TODAY Images)
Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

After Oregon's fifth spring practice Saturday morning, quarterback Bo Nix, defensive lineman Taki Taimani and defensive back Evan Williams spoke with reporters.

Nix detailed how he and new offensive coordinator Will Stein are coming together this spring.

Watch those interviews here:

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