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WATCH: Interviews with Drew Mehringer, Bryan Addison and Spencer Webb

Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

After Oregon's 13th spring practice Thursday morning, tight ends coach Drew Mehringer, receiver Seven McGee and tight end Spencer Webb talked with reporters.

Watch those full video interviews below:

RELATED: Takeaways and observations from Oregon's 13th spring practice | Seven McGee talks decision to stay with Ducks, embracing new role

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