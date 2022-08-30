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WATCH: Interviews with Oregon DBs Christian Gonzalez and Bennett Williams

Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

After Oregon's Tuesday practice, defensive backs Christian Gonzalez and Bennett Williams talked to reporters about the upcoming matchup with reigning national champion Georgia.

Watch the full interviews here:

RELATED: Takeaways and observations from Oregon's Tuesday practice

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