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WATCH: Joe Lorig, Khyree Jackson & Noah Whittington talk after practice

Duck Sports Authority
Staff

Oregon is nearing the end of spring ball and is in the final stages ahead of its spring game, and Tuesday special teams/nickels coach Joe Lorig discussed his group at this point in the year while Alabama transfer Khyree Jackson spoke about his transition to playing in the Ducks' secondary and running back Noah Whittington broke down his continued development in Eugene.

Watch all of their full media sessions after Tuesday's practice below:

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