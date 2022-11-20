News More News
{{ timeAgo('2022-11-20 12:08:04 -0600') }} football Edit

WATCH: Oregon coach Dan Lanning reacts to the win over Utah

Oregon coach Dan Lanning and QB Bo Nix embrace after the win Saturday night.
Oregon coach Dan Lanning and QB Bo Nix embrace after the win Saturday night. (Ben Lonergan/USA TODAY Images)
Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

After watching his quarterback Bo Nix play through the injury he sustained last week, while watching his defense deliver a much-needed bounce-back performance, Ducks coach Dan Lanning talked about the 20-17 win over No. 10 Utah and what it means for his team.

Watch the full postgame press conference here:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}