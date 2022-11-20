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football
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WATCH: Oregon coach Dan Lanning reacts to the win over Utah
Ryan Young
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DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher
After watching his quarterback Bo Nix play through the injury he sustained last week, while watching his defense deliver a much-needed bounce-back performance, Ducks coach Dan Lanning talked about the 20-17 win over No. 10 Utah and what it means for his team.
Watch the full postgame press conference here:
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