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WATCH: Oregon players talk after loss to Washington

Duck Sports Authority
Staff

Oregon couldn't hang on to pull out a major victory over No. 7 Washington on Saturday in Seattle. The Ducks had an opportunity to tie the game late but a missed field goal led to the team suffering its first loss of the season.

Afterward, quarterback Bo Nix, receiver Troy Franklin and linebacker Jeffrey Bassa met with reporters to reflect on the game.

Watch each of the postgame media sessions below:

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