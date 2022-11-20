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WATCH: Postgame interviews with Oregon players after the win over Utah

Oregon quarterback Bo Nix is interviewed on the field after beating Utah.
Oregon quarterback Bo Nix is interviewed on the field after beating Utah. (Troy Wayrynen/USA TODAY Images)
Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

There was a lot to feel good about when it was all said and done Saturday night.

QB Bo Nix had gutted through the injury that left his status in question all week, the defense rose to the challenge it was needed most, the No. 12 Ducks bounced back with hugely-significant 20-17 win over No. 10 Utah and the Oregon seniors went out victorious in their last game in Autzen Stadium.

Watch all the postgame interviews with Ducks players here:

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