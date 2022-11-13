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WATCH: Postgame reaction from Ducks coach Dan Lanning and players

Oregon coach Dan Lanning and Washington coach Kalen DeBoer meet on the field after the Huskies' 37-34 win at Oregon.
Oregon coach Dan Lanning and Washington coach Kalen DeBoer meet on the field after the Huskies' 37-34 win at Oregon. (Troy Wayrynen/USA TODAY Images)
Staff
Duck Sports Authority

Watch postgame interviews following Oregon's 37-34 loss to Washington on Saturday night with Ducks coach Dan Lanning, wide receiver Troy Franklin, defensive backs Christian Gonzalez and Bennett Williams and linebacker Jeffrey Bassa.

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