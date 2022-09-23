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{{ timeAgo('2022-09-23 19:27:38 -0500') }} football Edit

WATCH: Rivals analysts pick against the spread for Oregon-Washington State

Staff
Duck Sports Authority

Rivals' Adam Gorney and Woody Wommack are making picks against the spread for all of the top-25 matchups each week, and they've been quite successful thus far.

Gorney is 44-26 against the spread this season and Wommack is 43-27.

Scroll to 15:55 in the video to see their pick for Oregon-Washington State. The Ducks are 6.5-point favorites.

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