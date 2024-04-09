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WATCH: Rivals100 WR Marcus Harris talks Oregon, updates recruitment
Marcus Harris continues to work through his recruitment, and over the weekend he caught up with Rivals national recruiting analyst Adam Friedman to discuss where things stand in the process overall including his relationship with Oregon.
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