Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Rivals100 WR Marcus Harris talks Oregon, updates recruitment

Marcus Harris on a previous visit to Eugene.
Marcus Harris on a previous visit to Eugene.
Rivals
Staff

Marcus Harris continues to work through his recruitment, and over the weekend he caught up with Rivals national recruiting analyst Adam Friedman to discuss where things stand in the process overall including his relationship with Oregon.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement