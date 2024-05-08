PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Wednesday War Room: Spring Evaluation Period heats up
Scott Reed
•
DuckSportsAuthority
Staff Writer
COACHING NOTES: SPRING EvaluationsPrimer: What is the Spring Evaluation period? It is the time between April 15 and May 25 when the staff are granted a specific number of evaluation days, typically...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMzQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29yZWdvbi5yaXZhbHMuY29t
L25ld3Mvd2VkbmVzZGF5LXdhci1yb29tLXNwcmluZy1ldmFsdWF0aW9uLXBl
cmlvZC1oZWF0cy11cCIsCiAgICBjc19mcGlkOiAnKm51bGwnLAogICAgY3Nf
ZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19m
cGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMg
PSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1
bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5
bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNp
b24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lv
bgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5q
cyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAg
fSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5
JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGb3JlZ29uLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJG
d2VkbmVzZGF5LXdhci1yb29tLXNwcmluZy1ldmFsdWF0aW9uLXBlcmlvZC1o
ZWF0cy11cCZjNT0yMDIyNzMzMTM0JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIg
Lz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==