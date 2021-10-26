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Duck Nuggets: Entering the bomb cyclone of positivity

Four-star linebacker Harold Perkins is slated to visit Oregon this weekend for their game against Colorado.
Four-star linebacker Harold Perkins is slated to visit Oregon this weekend for their game against Colorado. (Sam Spiegelman)
Dale Newton • DuckSportsAuthority
Staff Writer
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