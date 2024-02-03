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Four-star WR Gatlin Bair commits to Oregon

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney
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Four-star wide receiver Gatlin Bair committed to Oregon on Saturday. Rivals recruiting director Adam Gorney provides his thoughts above.

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