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QUAAACK: Oregon beats out USC, UW for in-state OL recruit Devin Brooks

Matt Moreno • DuckSportsAuthority
Recruiting Analyst
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Clackamas High School offensive lineman Devin Brooks had been set to see each of the top contenders in the race for his commitment this month. He previously visited each of Oregon, USC and Washington previously, but each program had been set to host him once again before the high three-star prospect reached a decision.

Instead, USC and the Huskies aren't likely to get that chance after the 2024 prospect announced his commitment to Oregon following an official visit this weekend.

Brooks is the 15th commitment for the Ducks in what is becoming a historic class for the program. Dan Lanning and his staff already have the group sitting at No. 6 overall in the Rivals team recruiting rankings with an added boost from Brooks' pledge Sunday.

The addition of the in-state recruit marks the second notable recruiting win for new offensive line coach A'lique Terry, who was brought in this offseason to replace Adrian Klemm on Lanning's staff.

Terry took over Oregon's recruitment of Brooks, and now adds him as the third member of team's offensive line group for 2024 joining West Salem's Trent Ferguson and Vancouver, Washington standout Fox Crader.

The Ducks hosted several key targets this weekend and will do so through the end of the month meaning Brooks is likely just the first of many commitments for Lanning's team in the coming weeks.

The 6-foot-4 prospect added offers from a majority of the schools in the Pac-12 plus Miami and Nevada before eventually deciding on Oregon this weekend.

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