 DuckSportsAuthority - WATCH: Dan Lanning previews fall camp at Oregon's team media day Wednesday
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WATCH: Dan Lanning previews fall camp at Oregon's team media day Wednesday

Staff
Duck Sports Authority

Dan Lanning and a bunch of Oregon players talked with reporters Wednesday at the Ducks' team media day at Autzen Stadium.

Watch Lanning's full session below:

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