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WATCH: Dan Lanning talks after Ducks' Monday practice

Staff
Duck Sports Authority

With his first win as Oregon coach secured, Dan Lanning held his weekly Monday night press conference to reflect on the victory against Eastern Washington and look ahead.

Watch his full comments here:

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