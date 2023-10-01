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WATCH: Interviews with Bo Nix, Troy Franklin and more after win at Stanford

Bo Nix and Troy Franklin.
Bo Nix and Troy Franklin. (Darren Yamashita/USA TODAY Images)
Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

Bo Nix led Oregon's second-half surge in its 42-6 win at Stanford, completing 27 of 32 passes for 290 yards, 4 touchdowns and 0 interceptions while his favorite target Troy Franklin had 7 catches for 117 yards and 2 scores.

Both Nix and Franklin talked after the game, along with running back Jordan James and safety Evan Williams.

Watch those interviews here:

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