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{{ timeAgo('2022-10-25 20:47:54 -0500') }} football Edit

WATCH: Interviews with QB Bo Nix, RB Bucky Irving and more Tuesday

Staff
Duck Sports Authority

Watch full interviews from Oregon quarterback Bo Nix, running back Bucky Irving, tight end Terrance Ferguson and offensive lineman Malaesala Aumavae-Laulu after practice Tuesday morning.

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