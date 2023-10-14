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WATCH: Oregon coach Dan Lanning talks after road loss to Washington

Duck Sports Authority
Staff

Oregon finished Saturday's game against No. 7 Washington 0 for 3 on fourth down, including one late that eventually gave the Huskies the ball at midfield. After the game, Ducks head coach Dan Lanning gave his thought process on deciding to attempt those fourth-down plays plus his overview of Saturday's game against the Huskies.

Watch his full postgame comments in the video below:

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