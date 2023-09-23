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WATCH: Rivals national staff predicts Oregon vs. Colorado game
No. 10 Oregon is set for a top-25 battle against No. 19 Colorado on Saturday in one of the most anticipated games of the weekend. The Rivals national staff, led by Adam Gorney and John Garcia Jr., give their picks for Saturday's big matchup at Autzen Stadium.
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