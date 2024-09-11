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Texarkana (Texas) Texas four-star Oregon running back commit Tradarian Ball shined on Friday night with a trio of touchdown scores. After, he talked with Rivals to discuss his summer commitment to the Ducks and the relationships that have developed in Eugene.
He also touches on some of the programs remaining in contact including LSU and Georgia.
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