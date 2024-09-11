PHNjcmlwdCBzcmM9J2h0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29t L2d0YWcvanM/aWQ9Ry1KQlNYRUwxUE5WJyB0eXBlPSd0ZXh0L2phdmFzY3Jp cHQnPjwvc2NyaXB0Pgo8c2NyaXB0PgogIHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgPSB3 aW5kb3cuZGF0YUxheWVyIHx8IFtdOwogIGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRh TGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30KICBndGFnKCdqcycsIG5ldyBEYXRl KCkpOwogIGd0YWcoJ2NvbmZpZycsICdHLUpCU1hFTDFQTlYnLCB7CiAgICBw YWdlX2xvY2F0aW9uOiB3aW5kb3cubG9jYXRpb24uaHJlZiwKICAgIHBhZ2Vf cGF0aDogd2luZG93LmxvY2F0aW9uLnBhdGhuYW1lLAogICAgcGFnZV90aXRs ZTogd2luZG93LmRvY3VtZW50LnRpdGxlLAogICAgcGFnZV9ydW5uaW5nX3Rl Y2g6ICJhbmd1bGFyIiwKICAgIGRlYnVnX21vZGU6ICdmYWxzZScKICB9KTsK PC9zY3JpcHQ+Cgo=
PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1KQlNYRUwxUE5WJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

2026 Oregon commit Tradarian Ball talks relationships in Eugene

Marshall Levenson • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@MarshallRivals
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyBicmlnaHRjb3ZlJyBpZD0nYnJp Z2h0Y292ZS1jb250YWluZXItNDM4OTkwNCc+PC9kaXY+CjxzY3JpcHQ+CiAg dmFyIGNvbmZpZyA9IHsKICAgIGF1dG9wbGF5OiB0cnVlLAogICAgY29tc2Nv cmVDNDogInJpdmFscyIsCiAgICBoaWRlUGxheWxpc3Q6IHRydWUsCiAgICBp dGVtczogW3sKICAgICAgaWQ6ICI0ZDU1MDczYy0yNWVmLTMwNGEtYjkzMS03 MzllYTg3YzJjZTUiLAogICAgICBtaW1ldHlwZTogIm1lZGlhL3NhcGkiCiAg ICB9XSwKICAgIGxhbmc6ICJlbi1VUyIsCiAgICBwYWdlU3BhY2VJZDogIjIw MjI3MzMxMzQiLAogICAgcmVjb21tZW5kYXRpb246IGZhbHNlLAogICAgcmVn aW9uOiAiVVMiLAogICAgc2l0ZTogInJpdmFscyIKICB9OwogIGNvbnN0IHNj cmlwdCA9IHdpbmRvdy5kb2N1bWVudC5xdWVyeVNlbGVjdG9yKCJzY3JpcHRb c3JjPSdodHRwczovL3MueWltZy5jb20vcngvZXYvcHJvZC9ldnBsYXllci5q cyddIik7CiAgY29uc3QgY29udGFpbmVyID0gd2luZG93LmRvY3VtZW50LnF1 ZXJ5U2VsZWN0b3IoIiNicmlnaHRjb3ZlLWNvbnRhaW5lci00Mzg5OTA0Iik7 CiAgCiAgLy8gTWFrZSBzdXJlIHRoZSBzY3JpcHQgaXMgbG9hZGVkIGJlZm9y ZSB0cnlpbmcgdG8gcmVuZGVyIHZpZG9lIHBsYXllcgogIGlmIChzY3JpcHQg JiYgY29udGFpbmVyKSB7CiAgICB2YXIgcGxheWVyID0gbmV3IFlBSE9PLlZp ZGVvUGxhdGZvcm0uVmlkZW9QbGF5ZXIoY29uZmlnKTsKICAgIHBsYXllci5y ZW5kZXIoIiNicmlnaHRjb3ZlLWNvbnRhaW5lci00Mzg5OTA0Iik7CiAgfQo8 L3NjcmlwdD4KCg==

Texarkana (Texas) Texas four-star Oregon running back commit Tradarian Ball shined on Friday night with a trio of touchdown scores. After, he talked with Rivals to discuss his summer commitment to the Ducks and the relationships that have developed in Eugene.

He also touches on some of the programs remaining in contact including LSU and Georgia.

Advertisement

RUMOR MILL: Fall commitment flips coming into focus

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

TRANSFER PORTAL: Full coverage | Player ranking | Team ranking | Transfer search | Transfer Tracker

Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4jMyBmb3IgIzMuIFRyYWRhcmlhbiBCYWxsIG5vdGNoZXMgaGlzIHRo aXJkIHNjb3JlIG9mIHRoZSBnYW1lIHRvIHB1dCB0aGlzIG9uZSBvdXQgb2Yg cmVhY2guIDxicj48YnI+VGV4YXMgSGlnaCBsZWFkcyA1Mi0zNSB3aXRoIDMg bWludXRlcyByZW1haW5pbmcuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9vbE5F Zko0N1V6Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vb2xORWZKNDdVejwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBNYXJzaGFsbCBMZXZlbnNvbiAoQE1hcnNoYWxsUml2YWxzKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcnNoYWxsUml2YWxzL3N0YXR1 cy8xODMyMjYyNTgyODAwOTA4NDI5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciA3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMzQiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL29yZWdvbi5yaXZhbHMuY29t L25ld3MvMjAyNi1vcmVnb24tY29tbWl0LXRyYWRhcmlhbi1iYWxsLXRhbGtz LXJlbGF0aW9uc2hpcHMtaW4tZXVnZW5lIiwKICAgIGNzX2ZwaWQ6ICcqbnVs bCcsCiAgICBjc19mcGl0OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBkbTogJypudWxs JywKICAgIGNzX2ZwZHQ6ICcqbnVsbCcKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7 CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIp LCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQi KVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVy Z3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUg bGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20v Y3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3Jl KHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1n IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0y JmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZvcmVnb24ucml2YWxzLmNv bSUyRm5ld3MlMkYyMDI2LW9yZWdvbi1jb21taXQtdHJhZGFyaWFuLWJhbGwt dGFsa3MtcmVsYXRpb25zaGlwcy1pbi1ldWdlbmUmYzU9MjAyMjczMzEzNCZj dj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5k IGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=