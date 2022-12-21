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Early Signing Day Central

Duck Sports Authority
Staff

This page will serve as a central hub for all the information coming in throughout the day as Oregon officially adds members to its 2023 recruiting class.

2023 Oregon commit list | 2023 team recruiting rankings

2023 Pac-12 recruiting rankings | Recruit search

Signed

Punter Luke Dunne (Benalla, Australia)

Committed

Targets to watch

Competition: Texas A&M, Oklahoma

Competition: Notre Dame, Oklahoma

Announcement: 9 a.m. PT

Competition: USC, Ohio State

Competition: Baylor

Latest: Nick Harris predicts Austin Novosad to flip from Baylor to Oregon

Competition: Notre Dame

Competition: LSU, USC

Competition: Mississippi State, Michigan State, TCU

Competition: Louisville

Competition: Notre Dame

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