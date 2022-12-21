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football
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Early Signing Day Central
Duck Sports Authority
Staff
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Punter Luke Dunne (Benalla, Australia)
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Committed
Targets to watch
Competition: Texas A&M, Oklahoma
Competition: Notre Dame, Oklahoma
Announcement: 9 a.m. PT
Competition: USC, Ohio State
Competition: Mississippi State, Michigan State, TCU
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