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Four-star WR Jeremiah McClellan is down to five

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

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Elite four-star wide receiver Jeremiah McClellan sits down with Clint Cosgrove to announce his final five of Georgia, LSU, Missouri, Ohio State and Oregon. The St. Louis (Mo.) Christian Brothers standout breaks down why each of his top schools made the cut, a commitment timeline and what his decision will ultimately come down to in the end.

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