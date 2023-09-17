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WATCH: Dan Lanning, Oregon players talk after Hawai'i win

Duck Sports Authority
Staff

Oregon cruised to a 55-10 win over visiting Hawai'i on Saturday as the Ducks continued to dominate on both sides of the ball. Afterward, head coach Dan Lanning and several key contributors in Saturday's victory met with reporters to reflect on the final game of nonconference play.

Watch each of the postgame media sessions below:

All videos courtesy of Oregon Athletics.

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