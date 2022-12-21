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WATCH: Rivals analysts react to Oregon flipping four-star QB Austin Novosad

Adam Gorney and Woody Wommack
Rivals.com

After losing former five-star quarterback commit Dante Moore to UCLA, Oregon rebounded quickly and impressively, flipping four-star QB Austin Novosad off his Baylor commit on Wednesday.

Our Rivals analysts Adam Gorney and Woody Wommack share their reaction to the Ducks' big recruiting win here:

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