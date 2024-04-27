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WATCH: QB Dillon Gabriel and Oregon teammates discuss spring game

Transfer QB Dillon Gabriel made his public Ducks debut Saturday in the Oregon spring game.
Transfer QB Dillon Gabriel made his public Ducks debut Saturday in the Oregon spring game. (Ben Lonergan/USA TODAY Images)
Ryan Young • DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher

Transfer QB Dillon Gabriel threw for two touchdowns Saturday in leading his Green team to a 28-17 win in Oregon's spring game at Autzen Stadium.

Watch Gabriel discuss his performance, along with video interviews with fellow transfer QB Dante Moore, WR Tez Johnson, LB Jeffrey Bassa and DB Tysheem Johnson.

RELATED: Watch coach Dan Lanning's press conference after the spring game

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