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WATCH: QB Dillon Gabriel and Oregon teammates discuss spring game
Ryan Young
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DuckSportsAuthority
Pac-12 Pubisher
Transfer QB Dillon Gabriel threw for two touchdowns Saturday in leading his Green team to a 28-17 win in Oregon's spring game at Autzen Stadium.
Watch Gabriel discuss his performance, along with video interviews with fellow transfer QB Dante Moore, WR Tez Johnson, LB Jeffrey Bassa and DB Tysheem Johnson.
RELATED: Watch coach Dan Lanning's press conference after the spring game
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